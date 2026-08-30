В Волгограде торжественно открыли сквер имени Говорухина
В Волгограде на бульварной части проспекта Ленина между улицей Комсомольская и Аллеей Героев открылся сквер, посвященный жизни и творчеству Станислава Говорухина — советского и российского режиссера, политика и общественного деятеля. Торжественная церемония прошла при участии председателя Госдумы Вячеслава Володина, губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и главы города Владимира Марченко.
Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Володин отметил, что Говорухин сделал многое для страны как политик и талантливый режиссер. «Он видел глубину России и умел показать ее в своих работах. Чувство справедливости и любовь к Родине — неотъемлемая часть его фильмов, выражение гражданской позиции, которую он через искусство нес людям»,— подчеркнул председатель Госдумы, добавив, что творчество Говорухина важно передавать будущим поколениям.
Станислав Говорухин умер в 2018 году, ему было 82 года. Он снял более 20 художественных фильмов и телевизионных картин, среди которых «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят» и «Ворошиловский стрелок».
В Железноводске в парке имени Станислава Говорухина планируется установка музыкального памятника Владимиру Высоцкому, о чем сообщил мэр города-курорта Евгений Бакулин. Это решение обусловлено их творческим сотрудничеством, поскольку Высоцкий исполнил одну из главных ролей в фильме Говорухина «Вертикаль». Монумент будет оснащен звуковой системой, которая будет воспроизводить известные композиции Высоцкого при приближении посетителей.