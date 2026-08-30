В Волгограде торжественно открыли сквер имени Говорухина

В Волгограде на бульварной части проспекта Ленина между улицей Комсомольская и Аллеей Героев открылся сквер, посвященный жизни и творчеству Станислава Говорухина — советского и российского режиссера, политика и общественного деятеля. Торжественная церемония прошла при участии председателя Госдумы Вячеслава Володина, губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и главы города Владимира Марченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Вячеслав Володин отметил, что Говорухин сделал многое для страны как политик и талантливый режиссер. «Он видел глубину России и умел показать ее в своих работах. Чувство справедливости и любовь к Родине — неотъемлемая часть его фильмов, выражение гражданской позиции, которую он через искусство нес людям»,— подчеркнул председатель Госдумы, добавив, что творчество Говорухина важно передавать будущим поколениям.

Станислав Говорухин умер в 2018 году, ему было 82 года. Он снял более 20 художественных фильмов и телевизионных картин, среди которых «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят» и «Ворошиловский стрелок».