В Евросоюзе разработают закон против Airbnb
Еврокомиссия готовит новый закон, который даст странам ЕС право ограничивать краткосрочную аренду жилья через платформы вроде Airbnb. Об этом пишет газета Financial Times. Законопроект призван бороться с негативными последствиями быстрого роста аренды квартир для туристов, которая вызвала серьезные проблемы в популярных городах.
По данным Объединенного исследовательского центра (JRC), в европейских жилых фондах в среднем аренда подобного типа занимает 1,2%, но в туристических зонах, таких как итальянский Сорренто, хорватский Дубровник и Канарские острова, эта доля достигает 20%. Местные власти отмечают, что поток туристов вытесняет постоянных жителей и повышает цены на жилье.
В ряде городов уже вводят разные меры: Париж требует лицензирования для краткосрочной аренды, Барселона планирует полностью запретить подобные услуги к 2028 году. Тем не менее, многие ограничения оспариваются в судах, так как арендодатели ссылаются на свободу предоставления услуг, закрепленную в законодательстве ЕС.