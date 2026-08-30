Средний размер компенсаций за изъятую государством недвижимость вырос на 73%
В рамках судов в 2023–2026 годах представителям бизнеса удавалось увеличить среднюю компенсацию за изъятую для госнужд в Москве недвижимость на 73%, подсчитали в бюро «Стратегия» на основе анализа 100 дел. В CORE.XP соглашаются с подсчетами. Партнер юрфирмы «ПоверенныйЪ» Даниил Синицын говорит, что стоимость оценки недвижимости, подготовленная городом, не может быть более чем на 30% ниже рыночной цены.
Это обусловлено расхождениями оценки властей с рыночной стоимостью объектов. Но судиться с городом из-за длительных сроков разбирательств и сопутствующих сложностей решается только половина владельцев объектов. В среднем речь, по его словам, идет о возможности увеличить показатель на 15–20%.
Подробнее — в материале «Ъ» «Столичную недвижимость переоценили по госнужде».
В январе-июле 2026 года московские власти изъяли 1,04 тыс. га земли, что на 37% больше, чем годом ранее, а общая кадастровая стоимость изъятых объектов достигла 163,7 млрд руб., увеличившись на 58%. Изъятия затронули 1,63 тыс. собственников, что почти в три раза больше по сравнению с предыдущим годом. Этот рост объемов изъятия недвижимости связан с активной реализацией проектов комплексного развития территорий (КРТ), в которые сейчас вовлечено 470 проектов на разных стадиях проработки и реализации, с общей территорией более 4,7 тыс. га.