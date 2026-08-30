Средний размер компенсаций за изъятую государством недвижимость вырос на 73%

В рамках судов в 2023–2026 годах представителям бизнеса удавалось увеличить среднюю компенсацию за изъятую для госнужд в Москве недвижимость на 73%, подсчитали в бюро «Стратегия» на основе анализа 100 дел. В CORE.XP соглашаются с подсчетами. Партнер юрфирмы «ПоверенныйЪ» Даниил Синицын говорит, что стоимость оценки недвижимости, подготовленная городом, не может быть более чем на 30% ниже рыночной цены.

Это обусловлено расхождениями оценки властей с рыночной стоимостью объектов. Но судиться с городом из-за длительных сроков разбирательств и сопутствующих сложностей решается только половина владельцев объектов. В среднем речь, по его словам, идет о возможности увеличить показатель на 15–20%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Столичную недвижимость переоценили по госнужде».