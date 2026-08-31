Промышленность сбавила пессимизм

Мониторинг делового климата

Рассчитываемый Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) сводный индекс деловой среды в августе составил 43,3 пункта, прибавив за месяц 0,9 пункта. Несмотря на паузу в трехмесячном тренде на понижение, этот показатель все еще заметно ниже пограничной отметки в 50 пунктов. Напомним, значения ниже этой границы говорят об ухудшении бизнес-климата, выше — об улучшении.

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На динамику прежде всего повлиял один из наиболее волатильных показателей — личные оценки респондентов. За счет перераспределения ответов в пользу более нейтральных этот индекс увеличился сразу на 8,5 пункта — до 39,6 пункта. Слегка подрос и индекс финансовых рынков, набрав 41,4 пункта (плюс 0,7 пункта),— за счет сокращения доли «резко отрицательных ответов» насчет финансового положения компаний.

В случае с остальными показателями картина выглядит уже менее позитивно. Так, индекс рынка производимой продукции опустился до 43,6 пункта (минус 0,4 пункта). Хуже, чем месяцем ранее, опрошенные оценили уровень спроса в их отрасли — его значение упало до 40,7 пункта (минус 4,6 пункта). Показатель, отражающий уровень спроса на продукцию или услуги самих респондентов, впрочем, подрос — до 44,1 пункта (плюс 1,4 пункта).

Индекс B2B (поставки другим компаниям) за месяц почти не изменился и равен 45,8 пункта (минус 0,1 пункта). В положительную зону вернулся показатель количества новых заказов, набрав 51,4 пункта (плюс 2,6 пункта). Однако оценки сроков их выполнения продолжили ухудшаться — этот индикатор снизился до 46,3 пункта (минус 0,5 пункта). Ухудшилась, судя по ответам, и ситуация с невыполнением респондентами обязательств перед партнерами — соответствующий показатель уменьшился с 47,7 до 47,2 пункта. В случае с обязательствами со стороны контрагентов показатель просел заметнее — с 40,1 до 38,2 пункта. Не сильно лучше у предприятий в августе складывались отношения с госсектором (в том числе с банками и госорганами): индекс B2G потерял 1,2 пункта, составив 47,4 пункта.

Индекс логистики в августе снижался четвертый месяц подряд и составил 41,9 пункта (минус 2,1 пункта) — респондентов не устраивают в целом состояние этой сферы, время доставки грузов и уровень складских запасов. Свой вклад в ухудшение оценок ожидаемо внесла ситуация с топливом. «Ограничения в поставке горючего, увеличение затрат на перевозку, сложности с соблюдением сроков доставки негативно влияют на условия российских компаний»,— отмечают в РСПП.

Полина Попова