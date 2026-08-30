Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа, лишившись дешевого «американского зонтика» в сфере безопасности, вынуждена строить собственную оборонную идентичность. Это, уточняет господин Песков, требует значительных финансовых затрат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину пресс-секретарь подчеркнул, что для финансирования этой новой системы европейским налогоплательщикам придется платить больше — увеличить налоги, расходы на коммунальные услуги, электричество и бензин.

По словам господина Пескова, такая нагрузка на бюджет вызывает недовольство среди граждан, и в сложившейся ситуации европейские власти стремятся убедить избирателей в необходимости дополнительных расходов, придумывая образ внешнего врага. «Как убедить избирателей? Придумать врага. Какой враг убедительнее всего? Большой враг, крупный, мощный»,— отметил представитель Кремля, уточнив, что именно России придается такой статус.

Дмитрий Песков также указал, что Москва заинтересована в построении новой архитектуры безопасности на европейском континенте. В то же время он заявил, что Россия не намерена вести войну с Европой, но готова защитить свои интересы в случае агрессии.