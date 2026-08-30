Песков: Европе нужен «внешний враг» в лице России ради сбора налогов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа, лишившись дешевого «американского зонтика» в сфере безопасности, вынуждена строить собственную оборонную идентичность. Это, уточняет господин Песков, требует значительных финансовых затрат.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
В интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину пресс-секретарь подчеркнул, что для финансирования этой новой системы европейским налогоплательщикам придется платить больше — увеличить налоги, расходы на коммунальные услуги, электричество и бензин.
По словам господина Пескова, такая нагрузка на бюджет вызывает недовольство среди граждан, и в сложившейся ситуации европейские власти стремятся убедить избирателей в необходимости дополнительных расходов, придумывая образ внешнего врага. «Как убедить избирателей? Придумать врага. Какой враг убедительнее всего? Большой враг, крупный, мощный»,— отметил представитель Кремля, уточнив, что именно России придается такой статус.
Дмитрий Песков также указал, что Москва заинтересована в построении новой архитектуры безопасности на европейском континенте. В то же время он заявил, что Россия не намерена вести войну с Европой, но готова защитить свои интересы в случае агрессии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 июля 2026 года заявил, что Евросоюз вступил на путь милитаризации и посвящает себя конфронтации с Россией, что усугубляет напряженность на европейском континенте. Это, по его словам, вынуждает Россию планировать дополнительные меры для обеспечения собственной безопасности. Ранее, 24 июня 2026 года, Дмитрий Песков отмечал, что независимость Европы от США в сфере обороны будет выстроена на вражеском отношении к России, и назвал это важным для России вопросом.
7 июля 2026 года Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для европейских стран, однако если Брюссель продолжит игнорировать позицию Москвы, то у Евросоюза возникнут проблемы. Он подчеркнул, что европейцам следовало бы как можно скорее возобновить диалог с Россией, поскольку Москва открыта и готова к этому.