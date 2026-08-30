Венецианский кинофестиваль впервые отказался от пресс-конференции жюри

Венецианский кинофестиваль отменил в этом году главную пресс-конференцию членов жюри премии. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

Отмену пресс-конференции организаторы объяснили «конфликтом в расписании». Они также отвергли предположение издания, что такую меру приняли из-за «напряженных пресс-конференций на крупных фестивалях», где журналисты «неоднократно задают вопросы о глобальной политике, особенно о боевых действиях Израиля в секторе Газа».

Как напоминает издание, в прошлом году на пресс-конференции председатель жюри Александр Пейн отметил, что «не готов» отвечать на вопросы о ситуации в секторе Газа. В этом году вокруг Берлинского кинофестиваля разгорелся конфликт, поскольку глава жюри Вим Вендерс в ответ на вопрос об израильско-палестинском конфликте заявил, что кинематографистам следует держаться подальше от политики.

Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября. В этом году жюри возглавляет американская актриса Мэгги Джилленхол. Среди участвующих в программе картин — британский документальный фильм о действиях Израиля в секторе Газа «НАЗА» и фильм режиссера Ильи Хржановского (объявлен в России иноагентом) «ДАУ».