Королю на обстановку

Во Франции обсуждают новость о наследстве Франсуазы Ламбер, умершей в возрасте 85 лет, которая оставила все свое состояние, деньги и коллекции Версальскому дворцу. Полная стоимость наследства пока не определена, но речь идет о миллионах евро. В сентябре малая часть наследия будет продана на Christie’s. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Версальский дворец

Фото: Philippe Blanchot / Hemis / AFP Версальский дворец

Фото: Philippe Blanchot / Hemis / AFP

В конце XVIII века Версаль за десять лет революции во многом лишился своего первоначального облика, многие вещи так никогда во дворец и не вернулись, и королевскую обстановку по-прежнему приходится собирать буквально по кусочкам. Найти комод, письменный стол, кресло, скульптуру или картину, которые соответствуют эпохе и могли бы находиться здесь при Людовике XV или Марии-Антуанетте — означает вернуть дворцу часть его истории.

Франсуаза Ламбер не просто любила историю Франции, она буквально жила с ней под одной крышей.

Многие вещи, некогда стоявшие в Версале или принадлежащие тем же мастерским и теперь имеющие шанс туда вернуться, хранились в ее доме — не как экспонаты, а как часть обыденной жизни семьи. Страсть к коллекционированию разделял ее муж архитектор Ги Ламбер. Главным их увлечением был французский XVIII век. Умерший в 2008 году Ламбер был также известным библиофилом — около 160 редких книг XVIII века супруги также завещали Версалю.

В течение многих лет они были членами Общества друзей Версаля, поддерживали музей, но никогда не устраивали громких благотворительных акций и не превращали свои пожертвования в спектакль. В музее их знали, но видели очень редко. Как говорит нынешний президент Общества друзей Версаля Жером Плузо, это были «настоящие эстеты, не любившие никакого шума».

Франсуаза Ламбер умерла три года назад, но только сейчас стали известны условия ее завещания. Ни муж, ни жена не захотели, чтобы их деньги растворились в реконструкциях и ремонтах. Миллионы, которые оставила пара, должны пойти не на реставрацию фасадов и не на содержание садов, а конкретно на то, чтобы заново обставить королевские апартаменты.

Коллекционеры понимали, что французское государство может вести восстановительные работы, но купить на аукционе предмет, который когда-то принадлежал королевской семье, вернуть его туда, где он находился три столетия назад,— совсем другая история. Здесь государству приходится конкурировать с коллекционерами и убеждать владельцев расстаться с вещами, которые они порой не хотят продавать ни за какие деньги.

Ежегодный бюджет Версаля на приобретение таких предметов составляет около €1,5 млн. Директор музея Лоран Саломе называет эту сумму «почти символической». Без частных денег дворец просто не сможет вернуть себе значительную часть утраченного интерьера.

В собрание дворца отправятся «версальские» предметы, бывшие собственностью Ламбер: комплект столовых приборов 1749 года, консоль 1750 года, пара каминных принадлежностей того же периода.

Благодаря коллекционерам и меценатам французское государство сегодня получает возможность сохранять национальное наследие не только как недвижимость, но и как живую память. Несколько лет назад весь мир увидел, как работает французская модель частного меценатства, когда после пожара в соборе Нотр-Дам богатейшие люди страны буквально в течение нескольких часов объявили о многомиллионных пожертвованиях на восстановление собора. Бернар Арно и семья Бетанкур, Франсуа-Анри Пино и многие французские семьи отправили реставраторам сотни миллионов евро.

Даже тогда это вызвало споры: почему на Нотр-Дам легко находятся миллионы, тогда как на решение социальных проблем денег якобы не хватает. Но общество все же понимает, что есть вещи, которые невозможно измерять только социальной бухгалтерией. Для Франции Нотр-Дам — это не просто церковь, Лувр не просто музей, Версаль не просто дворец. Это символы страны, ее исторический капитал, то, что существует гораздо дольше любого правительства и, если повезет, переживет еще многие поколения. Когда государство не может себе позволить тратить деньги на историю, тогда ему на помощь приходят меценаты, не имеющие таких ограничений.

Франсуаза Ламбер распорядилась своим богатством так, чтобы после ее смерти продолжалось то, чем она занималась при жизни.

Часть ее наследства Christie’s выставит на продажу с 18 сентября по 1 октября.

Среди предметов — мебель XVIII века, античный бронзовый шлем, картины, в том числе работа Мориса Утрилло. Общая стоимость этой части коллекции оценивается примерно в €1 млн. Вырученные на аукционе деньги прибавятся к тем, которые уже отписаны дворцу.