Ракетную опасность объявили в Саратовской области

Режим «Ракетная опасность» ввели в Саратовской области. Жителей региона предупредило МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

При звуках сирен спасатели призывают прятаться. Укрыться можно между несущими стенами в помещении без окон. Если вы на улице, «немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие, здание, паркинг или подземный переход». Телефон экстренных служб: 112.

Ранее воздушную опасность объявили в Астраханской области. В Пензенской области закрыли небо и ввели режим «Беспилотная опасность». В регионах ограничили работу мобильного интернета.

Дарья Васенина