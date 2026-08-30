Воздушную опасность объявили в Астраханской области

На территории Астраханской области ввели режим «Воздушная опасность». Подробности сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Если вы находитесь в здании, спасатели призывают укрыться между несущими стенами в помещении без окон. Если вы на улице, найдите защищенное помещение в ближайшем здании. В регионе возможны перебои в работе мобильного интернета.

Об атаке ВСУ также предупредили в других субъектах наблюдения «Ъ — Средняя Волга». Вслед за Астраханью ракетную опасность объявили в Саратовской области. В Пензенской области закрыли небо и ввели режим «Беспилотная опасность».

Дарья Васенина