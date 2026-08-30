МИД РФ: атаки в Нигере отбили при содействии Африканского корпуса Минобороны
Антиправительственные силы совершили серию атак на государственные объекты в столице Нигера Ниамее 29 августа. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
«Эти нападения были отбиты национальными войсками при содействии военнослужащих Африканского корпуса Минобороны России»,— заявили в МИД РФ. Российская сторона выразила солидарность с народом Нигера и подчеркнула, что законные власти во главе с президентом Абдурахманом Тчиани полностью контролируют ситуацию.
Нападения были направлены на военную базу в районе аэропорта Ниамея, президентский дворец и здание национального телевидения. По информации министерства обороны Нигера, попытка мятежа подавлена, а силы безопасности взяли ситуацию под контроль. После вооруженного мятежа были убиты или арестованы десятки военнослужащих.
Посол России в Нигере Виктор Воропаев сообщил, что мятежники пытались проникнуть в гостиницу Bravia, где размещались сотрудники российского посольства и депутаты парламента Конфедерации государств Сахеля.
Международный аэропорт Ниамея, столицы Нигера, уже подвергался нападению в ночь на 29 января 2026 года, когда были повреждены несколько самолетов и ранены четверо нигерских солдат. В обороне объекта тогда участвовал Африканский корпус Минобороны России совместно с нигерийскими вооруженными силами. Ответственность за то нападение взяла на себя группировка «Исламское государство» (признана террористической организацией и запрещена в РФ), однако президент Нигера Абдурахман Тчиани заявлял, что атаку спонсировали власти Франции, Бенина и Кот-д’Ивуара, а МИД РФ сообщал о причастности внешних сил.
Африканский корпус, созданный в конце 2023 года и входящий в структуру Минобороны России, предназначен для обеспечения безопасности российских военных и экономических интересов в африканских странах. Он присутствует в Мали, Нигере, Буркина-Фасо, ЦАР, Экваториальной Гвинее и Ливии, а также проводит контртеррористические операции в Мали при поддержке вооруженных сил этой страны. В апреле 2026 года Африканский корпус провел операцию в Мали по освобождению российских геологов Олега Грету и Юрия Юрова, которые были захвачены в Нигере в 2024 году.
После военного переворота в июле 2023 года Нигером управляет военная хунта, которая вместе с Мали и Буркина-Фасо сформировала Альянс государств Сахеля. Этот альянс был создан для совместной борьбы с джихадистами, однако в 2025 году в западном районе Нигера — Тиллабери — возник вакуум власти. Россия стала первым государством, признавшим Альянс государств Сахеля и придаёт особое значение укреплению взаимодействия с ним.