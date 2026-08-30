МИД РФ: атаки в Нигере отбили при содействии Африканского корпуса Минобороны

Антиправительственные силы совершили серию атак на государственные объекты в столице Нигера Ниамее 29 августа. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Эти нападения были отбиты национальными войсками при содействии военнослужащих Африканского корпуса Минобороны России»,— заявили в МИД РФ. Российская сторона выразила солидарность с народом Нигера и подчеркнула, что законные власти во главе с президентом Абдурахманом Тчиани полностью контролируют ситуацию.

Нападения были направлены на военную базу в районе аэропорта Ниамея, президентский дворец и здание национального телевидения. По информации министерства обороны Нигера, попытка мятежа подавлена, а силы безопасности взяли ситуацию под контроль. После вооруженного мятежа были убиты или арестованы десятки военнослужащих.

Посол России в Нигере Виктор Воропаев сообщил, что мятежники пытались проникнуть в гостиницу Bravia, где размещались сотрудники российского посольства и депутаты парламента Конфедерации государств Сахеля.