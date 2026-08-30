Умер петербургский художник Владимир Снопов

Художник Владимир Снопов скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского союза художников (СПбСХ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Санкт-Петербургского cоюз художников (СПбСХ) во «Вконтакте» Фото: Страница Санкт-Петербургского cоюз художников (СПбСХ) во «Вконтакте»

Господин Снопов умер 26 августа, уточнили в организации. О времени и месте прощания там пообещали сообщить позднее.

Владимир Снопов закончил Академию художеств в 1960 году. В 1974-го он вступил в Ленинградскую организацию Союза художников РСФСР (сейчас — СПбСХ). «Главные темы его искусства — труд и спорт. Самые знаковые работы: “Крановщица Люба Иванова” (1976), “Мальчик с лыжами” (1976)», — отметили коллеги художника.

В 2019 году господин Снопов стал лауреатом конкурса «Рисунок санкт-петербургских художников» в номинации «Портрет». Кроме того, весной и летом 2026 года в залах галереи «Петербургский художник» прошла первая персональная выставка Владимира Снопова.