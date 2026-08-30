Путин ожидает от участников ВЭФ-2026 новых решений для бизнеса

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что участники Восточного экономического форума 2026 года предложат решения, которые создадут новые возможности для бизнеса и будут способствовать развитию Дальнего Востока. Приветствие главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Владимир Путин отметил, что темой форума станет развитие региона в интересах его жителей. По его оценке, обсуждение должно помочь улучшить качество жизни, а также сделать дальневосточные города и села более современными и комфортными.

Глава государства также выразил надежду, что идеи, прозвучавшие на площадке ВЭФ, получат практическое воплощение в новых проектах. Участникам форума он пожелал успехов. ВЭФ-2026 пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября.