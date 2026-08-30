Инвестиции разошлись по курортным квартирам

Самые доступные курортные квартиры находится в Ярославской области, Карелии и Санкт-Петербурге. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Домклик». Самой бюджетной оказалась недвижимость в Зеленогорске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Средняя стоимость одно- и двухкомнатных квартир в курортном районе Петербурга составляет 2,8 млн руб. Далее следуют Рыбинск с ценой 3,3 млн руб. и Сортавала, где жилье обходится покупателям в среднем в 3,9 млн руб. В исследовании учитывались фактические сделки по продаже самых востребованных на рынке однокомнатных или двухкомнатных квартир.

Насколько выгодно инвестировать в такие объекты? Партнер NF Group Ольга Широкова отмечает, что квартиры уступают другой курортной недвижимости по доходности:

«Недвижимость в курортных городах активно развивается последние годы. Наверное, самый большой потенциал у двух локаций. Это Кавказские Минеральные Воды, которые с точки зрения предложения отставали последние годы, несмотря на известный бренд курорта; и небольшие города, расположенные рядом с мегаполисами, то есть рядом с Москвой, Санкт-Петербургом, городами-миллионниками. Речь про те места, где может быть круглогодичная загрузка, рекреационный отдых.

Что касается окупаемости при сдаче в аренду, то если мы говорим про апарт-отели, сервисные апартаменты с профессиональной управляющей компанией, честная операционная прибыль, которую могут получить инвесторы, составит в районе 7-10%. Может быть, по самым успешным проектам 12% годовых. Безусловно, к этому добавляется рост стоимости самого актива. Доходность классических квартир чуть ниже за счет того, что часто у таких объектов большая площадь. И бюджет входа более высокий.

Стандартом считается доходность в районе 5% для классических квартир, которые инвесторы самостоятельно сдают в аренду».

Эксперты «Домклик» отметили, что устойчивый кластер курортной недвижимости сложился в Калининградской области. Средняя стоимость квартир в Светлогорске, к примеру, превышает 7 млн руб. Традиционно наиболее выгодным вложением всегда была покупка объектов на побережье Черного и Каспийского морей. Однако сейчас не лучший момент для таких инвестиций, считает вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Лучшее время для покупки квартир на курортах уже позади. Оно, на мой взгляд, было в 2015-2017 годах. Входить надо было в крымскую недвижимость. Тогда приобрести ее можно было за $20 тыс. Сейчас она стоит $100-110 тыс. Причем если по этой цене брать квартиру, то она, скорее всего, только подешевеет. Так произошло в этом году, причем практически на всем полуострове. Сейчас только на западном берегу Крыма, в небольших поселочках за Евпаторией что-то можно найти недорогое. На всем ЮБК цены уже высокие, даже в небольших локациях типа Мухалатки.

Что касается Краснодарского края, небольшой потенциал есть в Анапе, Туапсинском районе. Вся недвижимость в Сочи уже стоит заоблачных денег. Последние два-три года там цена практически не растет. Куда инвестировать, трудно сказать. Кто-то рассматривает Дагестан. Теоретически можно туда вкладываться, но в активы не в Дербенте или Махачкале, а в условном Избербаше или Дагестанских Огнях.

В России маленькая география теплых морей. Стоит инвестировать в недвижимость в тех регионах, где хотя бы 90-100 дней в году можно купаться в водоеме. Если мы не говорим про море, пусть это будет река или озеро. Но чем дольше длится сезон купания, тем больше шансов, что недвижимость окупится».

По данным аналитиков «Домклик», самые дорогие курортные квартиры в стране находятся в Кисловодске и в городе Белокуриха в Алтайском крае. Там средняя стоимость жилья превышает 8 млн руб.

Андрей Загорский