Хаменеи призвал мусульман объединиться и распознать «истинного врага»

Верховный лидер Ирана Мотажба Хаменеи призвал к единству и взаимной обороне мусульманских стран, в первую очередь государств Персидского залива. Соответствующее заявление по случаю Недели исламского единства опубликовала пресс-служба господина Хаменени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: WANA TV / Handout / Reuters Фото: WANA TV / Handout / Reuters

«Я настоятельно и неоднократно рекомендовал правителям исламских стран, особенно стран Передней Азии и Персидского залива, распознать своего истинного врага, понять его замысел и противостоять ему», — заявил Верховный лидер Ирана.

Мотажба Хаменеи также подчеркнул, что те, чьи действия раскалывают мусульман, «намеренно или непреднамеренно служат целям врагов ислама». Он призвал мусульманские страны к «единству в словах, дружбе и сотрудничестве». По словам иранского руководителя, если бы мусульмане были едины, то палестинцы «не нуждались бы так отчаянно в помощи», а «изгои без идентичности» не завладели бы землями стран Персидского залива.