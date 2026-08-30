Средний срок потребкредита в Удмуртии составил 2,31 года в июле

2,31 года составил средний срок потребкредита в июле в Удмуртии. В годовом выражении спад на 11,8%, при этом за месяц наблюдается небольшой рост — на 3,6%. По размеру срока кредитования республика заняла 8-е место среди субъектов-лидеров в этом сегменте. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«После пиковых значений в августе прошлого года (три года), в последующие месяцы средний срок потребительского кредита существенно сократился, стабилизировавшись на уровне 2—2,4 года. При этом аппетит к риску у банков, а также спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне»,— прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он отмечает, что у банков остаются достаточно высокие требования к кредитной истории заемщиков.

По стране в целом усредненный срок потребзайма составил 2,24 года, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,4%. За месяц он увеличился на 6,6%.

Напомним, доля отказов по заявкам на розничные кредиты в Удмуртии за июль выросла до 74,2% (+0,3 п. п.).