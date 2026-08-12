Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в Удмуртии превысила 74% в июле

Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в Удмуртии выросла за июль на 0,3 п. п. — до 74,2%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Аналитики отнесли Удмуртию к списку регионов с низким показателем отказов, что свидетельствует, по их словам, о качественном потоке заявителей или более мягкой скоринговой политике банков. Для сравнения, в Кемеровской области доля составила 79,6%.

В среднем по стране доля выросла на 0,1 п. п. и составила 77,2% До этого наблюдалось снижение: с января по май на 6,6 п. п. — до 75,1%. С начала лета показатель начал расти.

«В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей, в числе прочего, серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску»,— считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Банки повышают требования к качеству кредитных историй заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем, добавил господин Волков. Доля отказов по заявкам от граждан с высоким персональным кредитным рейтингом в июле составляла 53%.

Розничные кредиты включают в себя потребительские кредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку.