В Курской области два человека пострадали при атаках БПЛА

Два мужчины получили ранения в результате атак беспилотников в приграничных районах Курской области. Пострадавших доставляют в Курскую областную больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его данным, утром FPV-дрон атаковал село Белица Беловского района. 51-летний мужчина получил осколочные ранения головы, шеи, правого плеча и спины.

Еще один удар пришелся по автомобилю на дороге Белица—Коммунар. В результате атаки пострадал 59-летний мужчина, у него диагностирована травма головы.

Оба пострадавших направлены в больницу, где им окажут необходимую медицинскую помощь.