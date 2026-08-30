Три человека пострадали при ударе дрона по микроавтобусу в Брянской области

В Брянской области три человека получили ранения в результате атак беспилотников. В Погарском районе дрон-камикадзе ударил по движущемуся микроавтобусу, пострадали двое местных жителей. Еще один мужчина ранен при детонации БПЛА в Клинцовском районе, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По данным региональных властей, пострадавшие получили осколочные травмы. Всем им оказали необходимую медицинскую помощь.

За минувшие сутки подразделения ПВО уничтожили над территорией Брянской области 284 беспилотника самолетного типа, добавил господин Ковальчук.