Сына Нетаньяху эвакуировали из США в Израиль из-за угрозы со стороны Ирана

Израильская служба безопасности «Шин Бет» срочно вывезла сына премьер-министра Израиля Яира Нетаньяху из США из-за угрозы со стороны Ирана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства изданию Jerusalem Post (JP).

«Действительно существовала серьезная угроза причинения вреда Яиру Нетаньяху, и в свете этого, после оценки ситуации, было принято решение срочно эвакуировать его вместе с его командой безопасности обратно в Израиль», — сообщили в «Шин Бет».

35-летний Яир Нетаньяху проживал в районе города Майями во Флориде. Как заявляет издание, иранские агенты уже вели за ним наблюдение. Сын израильского премьера покинул Флориду, даже не взяв с собой вещи, и сейчас находится в Израиле, сообщает JP.

24 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран пытался убить одного из его сыновей, не уточнив каких-либо подробностей. Он подчеркнул необходимость усиленной охраны для него и его семьи со стороны службы безопасности в преддверии выборов.