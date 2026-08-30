За ночь над Смоленской областью сбили 19 БПЛА, повреждены несколько домов

В ночь на 30 августа над территорией Смоленской области силы противовоздушной обороны сбили 19 украинских беспилотников. Губернатор региона Василий Анохин сообщил, что пострадавших в результате атаки нет, а работа объектов инфраструктуры продолжается без сбоев.

В городе Вязьма из-за падения обломков одного из дронов повреждено остекление в одном многоквартирном доме и ряде частных построек. Кроме того, осколками пострадали несколько гражданских автомобилей.

Губернатор призвал жителей быть бдительными и соблюдать меры предосторожности. «При обнаружении частей БПЛА не подходите к ним. Отойдите на безопасное расстояние и передайте информацию об их местонахождении по телефону 112»,— обратился Василий Анохин к гражданам.