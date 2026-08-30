Минобороны сообщило об ударе по объекту подготовки ракет «Фламинго»

Российские войска за сутки нанесли удар по объекту подготовки и запуска дальнобойных крылатых ракет «Фламинго» Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удары также пришлись по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, цеху по производству боеприпасов и логистическим центрам, которые используются украинскими военными.

Кроме того, российские военные атаковали места сборки и хранения беспилотников и комплектующих к ним. Под поражение попали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Всего, как утверждает Минобороны, удары были нанесены по объектам в 143 районах.