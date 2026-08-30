Минобороны сообщило об ударе по объекту подготовки ракет «Фламинго»
Российские войска за сутки нанесли удар по объекту подготовки и запуска дальнобойных крылатых ракет «Фламинго» Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, удары также пришлись по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, цеху по производству боеприпасов и логистическим центрам, которые используются украинскими военными.
Кроме того, российские военные атаковали места сборки и хранения беспилотников и комплектующих к ним. Под поражение попали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Всего, как утверждает Минобороны, удары были нанесены по объектам в 143 районах.
28 августа 2026 года Министерство обороны России сообщило об ударе по складскому комплексу ООО «Стеллар Джет» в Киевской области, где хранились крылатые ракеты «Фламинго» и топливо для них. Эти удары были частью групповых ударов по логистическим центрам Украины и морским портам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее, 25 августа 2026 года, Минобороны России уже публиковало кадры ударов по месту подготовки и запуска ракет «Фламинго» в районе населенного пункта Федоровка Харьковской области с использованием ракет «Искандер-М» и беспилотников «Герань-4 сикер».
11 июля 2026 года российская армия нанесла удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве и объектам портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле. В ночь на 8 июля был поражен завод «Самсунг-Украина», где производились и хранились комплектующие для ракет «Фламинго». 2 июля 2026 года Вооруженные силы России поразили пять предприятий военно-промышленного комплекса в Киеве, включая завод «Радионикс», который выпускает системы управления для крылатых ракет «Фламинго» и оперативно-тактических ракет «Файер Пойнт».
Помимо этого, Минобороны России сообщало о перехвате девяти крылатых ракет «Фламинго» 16 августа 2026 года и трех таких ракет 27 июня 2026 года. Российские средства противовоздушной обороны также уничтожили 1478 беспилотников ВСУ самолетного типа за сутки 16 августа.