Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 804 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 804 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, ПВО перехватила 14 управляемых авиационных бомб и пять реактивных снарядов американской системы HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщали, что с 20:00 до 8:00 мск российские средства ПВО сбили 494 беспилотника над 15 регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.