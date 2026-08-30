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Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 804 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 804 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, ПВО перехватила 14 управляемых авиационных бомб и пять реактивных снарядов американской системы HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщали, что с 20:00 до 8:00 мск российские средства ПВО сбили 494 беспилотника над 15 регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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