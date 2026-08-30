Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Обломки БПЛА нашли на территории парка и около школы в Киришах Ленобласти

В Киришах Ленинградской области после отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника были обнаружены обломки на территории парка «Прибрежный» и рядом со школой №3. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что горение обломков быстро ликвидировали, здание школы не пострадало, пострадавших нет.

Кроме того, один из дронов упал в промзоне города, где произошло возгорание, которое также оперативно потушили. Последствия возгорания уточняются.

В результате отражения атаки БПЛА на промзону Киришей пострадали несколько жилых домов: в отдельных квартирах выбиты стекла. Специальная комиссия ведет фиксацию повреждений на улицах Ленинградская, проспекте Ленина и на Волховской набережной.

Губернатор отметил, что все работы по замене окон будут проведены за счет резервного фонда правительства Ленинградской области. На месте продолжают работать следователи.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее сообщал, что 26 марта 2026 года средства ПВО уничтожили 21 беспилотник над Ленинградской областью, при этом в промышленной зоне Киришского района были зафиксированы повреждения. Также 5 мая 2026 года Александр Дрозденко информировал о пожаре на территории промзоны в Киришах после налета беспилотников на регион, тогда над Ленинградской областью было сбито 18 БПЛА. Еще ранее, 19 февраля 2026 года, силы ПВО сбили несколько беспилотников в Киришском районе, но, по предварительной информации, пострадавших и разрушений не было.

Другой случай атаки беспилотников в Ленинградской области произошел 4 июля 2026 года, когда в Волосовском районе пострадала мирная жительница, а в деревне Котино загорелись дом, баня, сарай и беседка. В Лужском районе 2 декабря 2025 года также были обнаружены обломки БПЛА, сбитых средствами ПВО. 6 декабря 2025 года в Киришском районе обнаружили части пораженных беспилотников, элементы одного из них были найдены в районе деревни Глажево, а части другого — севернее промзоны города Кириши.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд