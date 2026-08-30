Обломки БПЛА нашли на территории парка и около школы в Киришах Ленобласти

В Киришах Ленинградской области после отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника были обнаружены обломки на территории парка «Прибрежный» и рядом со школой №3. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что горение обломков быстро ликвидировали, здание школы не пострадало, пострадавших нет.

Кроме того, один из дронов упал в промзоне города, где произошло возгорание, которое также оперативно потушили. Последствия возгорания уточняются.

В результате отражения атаки БПЛА на промзону Киришей пострадали несколько жилых домов: в отдельных квартирах выбиты стекла. Специальная комиссия ведет фиксацию повреждений на улицах Ленинградская, проспекте Ленина и на Волховской набережной.

Губернатор отметил, что все работы по замене окон будут проведены за счет резервного фонда правительства Ленинградской области. На месте продолжают работать следователи.