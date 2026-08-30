Обломки БПЛА нашли на территории парка и около школы в Киришах Ленобласти
В Киришах Ленинградской области после отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника были обнаружены обломки на территории парка «Прибрежный» и рядом со школой №3. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что горение обломков быстро ликвидировали, здание школы не пострадало, пострадавших нет.
Кроме того, один из дронов упал в промзоне города, где произошло возгорание, которое также оперативно потушили. Последствия возгорания уточняются.
В результате отражения атаки БПЛА на промзону Киришей пострадали несколько жилых домов: в отдельных квартирах выбиты стекла. Специальная комиссия ведет фиксацию повреждений на улицах Ленинградская, проспекте Ленина и на Волховской набережной.
Губернатор отметил, что все работы по замене окон будут проведены за счет резервного фонда правительства Ленинградской области. На месте продолжают работать следователи.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее сообщал, что 26 марта 2026 года средства ПВО уничтожили 21 беспилотник над Ленинградской областью, при этом в промышленной зоне Киришского района были зафиксированы повреждения. Также 5 мая 2026 года Александр Дрозденко информировал о пожаре на территории промзоны в Киришах после налета беспилотников на регион, тогда над Ленинградской областью было сбито 18 БПЛА. Еще ранее, 19 февраля 2026 года, силы ПВО сбили несколько беспилотников в Киришском районе, но, по предварительной информации, пострадавших и разрушений не было.
Другой случай атаки беспилотников в Ленинградской области произошел 4 июля 2026 года, когда в Волосовском районе пострадала мирная жительница, а в деревне Котино загорелись дом, баня, сарай и беседка. В Лужском районе 2 декабря 2025 года также были обнаружены обломки БПЛА, сбитых средствами ПВО. 6 декабря 2025 года в Киришском районе обнаружили части пораженных беспилотников, элементы одного из них были найдены в районе деревни Глажево, а части другого — севернее промзоны города Кириши.