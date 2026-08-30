В Белгородской области при атаках ВСУ погибли три человека и 35 пострадали

В Белгородской области за прошедшие сутки при атаках ВСУ погибли три человека, а 35, включая четырех детей, получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в Telegram.

Все трое погибших — жители Шебекинского округа, уточнил чиновник. Пострадали жители Белгородского, Валуйского, Волоконовского, Корочанского, Ракитянского и Шебекинского округов. Трое пострадавших детей госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести. Шесть взрослых находятся в тяжелом состоянии, отметил врио губернатора. По сведениям господина Шуваева, среди пострадавших есть медицинские работники.

Всего за сутки над Белгородской областью средства ПВО сбили 136 беспилотников. Кроме того, ВСУ совершили шесть обстрелов с помощью артиллерии и РСЗО, заявил Александр Шуваев. Три раза военнослужащие сбросили взрывные устройства с дронов.