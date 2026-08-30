Запорожская АЭС 11-е сутки работает на дизель-генераторах
Запорожская атомная электростанция 11-е сутки остается без внешнего электроснабжения, ее энергоснабжение обеспечивается дизель-генераторами. Об этом РИА Новости сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Внешнее питание ЗАЭС было нарушено 20 августа после повреждения линии электропередачи «Ферросплавная-1». Ранее на станции заявляли, что место повреждения находится на территории, контролируемой Киевом. После этого объект перевели на резервную схему энергоснабжения.
По словам Евгении Яшиной, параметры ядерной и радиационной безопасности находятся под круглосуточным контролем. На станции принимаются меры для поддержания надежной работы систем безопасности.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром и является крупнейшей в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности. На станции шесть блоков мощностью по 1 ГВт каждый.
В апреле 2026 года Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) восстановила внешнее электроснабжение по высоковольтной линии 330 кВ «Ферросплавная-1» после срабатывания автоматической защиты, до этого станция временно работала от дизельных генераторов. Основная линия питания «Днепровская» оставалась отключенной с марта 2022 года. В июне 2026 года станция в 20-й раз с начала конфликта полностью потеряла внешнее электроснабжение, когда линия «Ферросплавная-1» снова отключилась из-за технической проблемы. Все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова» с 2022 года.