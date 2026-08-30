Запорожская АЭС 11-е сутки работает на дизель-генераторах

Запорожская атомная электростанция 11-е сутки остается без внешнего электроснабжения, ее энергоснабжение обеспечивается дизель-генераторами. Об этом РИА Новости сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Внешнее питание ЗАЭС было нарушено 20 августа после повреждения линии электропередачи «Ферросплавная-1». Ранее на станции заявляли, что место повреждения находится на территории, контролируемой Киевом. После этого объект перевели на резервную схему энергоснабжения.

По словам Евгении Яшиной, параметры ядерной и радиационной безопасности находятся под круглосуточным контролем. На станции принимаются меры для поддержания надежной работы систем безопасности.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром и является крупнейшей в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности. На станции шесть блоков мощностью по 1 ГВт каждый.