После оползня на границе Непала и Китая пропал 261 иностранец

В Тибетском автономном районе (ТАР) КНР из-за мощного оползня пропал 261 иностранный гражданин. Среди них — трое россиян. Об этом сообщил глава администрации ТАР Гама Цзэдэн.

По предоставленным чиновником сведениям, среди пропавших без вести больше всего граждан Непала — 104 человека. Еще 49 пропавших — индийцы, и 33 — латвийцы. Кроме них, пропали граждане Великобритании, Венгрии, Германии, Ирландии, Испании, Казахстана, Канады, Литвы, Малайзии, Непала, Нидерландов, Новой Зеландии, Португалии, США, Украины, Финляндии, Франции, Эстонии и ЮАР. «Китайская сторона уже проинформировала об этом посольства и консульства соответствующих стран», — сообщил Гама Цзэдэн (цитата по ТАСС).

К наводнению привел частичный обвал ледника на горе Лангтанг-Лирунг 25 августа. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая. В Тибете погибли 16 человек, еще 546 числятся пропавшими без вести. В Непале число погибших достигло 734 человек, еще 2,5 тыс. пропали без вести.