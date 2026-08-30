Число погибших из-за паводка в Непале превысило 730

Число погибших из-за паводка и оползня в Непале достигло 734 человек. Еще 2,5 тыс. человек числятся пропавшими без вести, включая 588 иностранцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий.

Спасатели эвакуировали из зоны бедствия на вертолетах почти 8,2 тыс. человек, среди которых 227 иностранных граждан. Найденные неопознанные тела также вывезли и разместили в больницах нескольких округов. В некоторых районах неопознанных погибших решили захоронить. Поисково-спасательные операции продолжаются, к ним привлекли почти 20 тыс. человек, отмечают в публикации. По данным посольства России в Непале, среди пропавших без вести — восемь российских граждан.

Наводнение произошло из-за частичного обвала ледника на горе Лангтанг-Лирунг. Часть льда рухнула в ущелье реки Лхенде-Кхола, что привело к перекрытию русла. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще три реки. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая.