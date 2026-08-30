NASA перенесла запуск миссии Crew-13 с российским космонавтом

Запуск ракеты, на которой экипаж миссии Crew-13 должен был добраться до МКС, перенесен из-за утечки окислителя в двигательной установке, сообщило NASA.

«NASA и SpaceX корректируют дату запуска миссии Crew-13 на МКС, чтобы устранить утечку окислителя в двигательной установке Dragon, которая была обнаружена во время стандартной предстартовой подготовки космического корабля»,— указано в сообщении NASA.

В состав миссии Crew-13 входят четыре космонавта, среди которых россиянин Сергей Тетерятников. Вместе с ним к МКС должны добраться Джессика Уоткинс и Люк Дилейни из NASA и Джошуа Кутрик из Канадского космического агентства. Целью миссии заявлено проведение исследований, направленных на подготовку людей к будущим полетам на Луну и Марс.