Составлено ИИ-Ассистентъ

Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов 9 июня 2026 года отмечал, что российское тактическое ядерное оружие не угрожает США и не подрывает стратегическую стабильность. Россия также настаивает на выводе американского ядерного оружия из Европы и демонтаже всей инфраструктуры для его размещения, так как, по его мнению, размещенное в Европе американское ядерное оружие является по сути стратегическим.

Андрей Белоусов 30 апреля 2026 года на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявлял, что «некие силы в Лондоне и Париже» всерьез рассматривали идею о передаче Украине элементов ядерного оружия. В том же месяце страны НАТО, по данным немецкого агентства DPA, разрабатывали планы по расширению ядерного сдерживания в Европе, рассматривая размещение дополнительных американских ядерных вооружений в Польше, Финляндии или Литве. В июне 2026 года Financial Times также сообщала, что США изучают возможность размещения дополнительного ядерного арсенала в странах Европы, чтобы убедить союзников в надежности американских гарантий безопасности.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 3 июня 2026 года заявлял, что Россия при наихудших сценариях может применить ядерные средства в ответ на покушение на территориальную целостность страны, и призвал относиться к этому предупреждению максимально серьезно. Ранее, 23 октября 2024 года, Андрей Белоусов, будучи министром обороны, сообщал, что в основы госполитики России в области ядерного сдерживания внесены изменения, предусматривающие применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства.