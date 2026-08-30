Минтранс планирует узаконить овербукинг на авиарейсах в России
Минтранс России готовится узаконить овербукинг на авиарейсах, сообщил глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, в приоритет министерство ставит повышение мобильности пассажиров, а также защиту их прав и интересов.
«Ни для кого не секрет, что на рейсах всегда есть так называемые неявившиеся пассажиры — те, кто опоздал, отложил поездку или просто передумал в день вылета. На борту появляются свободные кресла»,— сказал Андрей Никитин в разговоре с «РИА Новости».
Как добавил господин Никитин, задача Минтранса состоит в том, чтобы прописать «четкие, прозрачные правила игры для всей отрасли». Изменения, по словам министра, разрабатываются вместе с заинтересованной общественностью и ведомствами. «Для нас важно, чтобы пассажиры с введением овербукинга получили не какие-то ограничения, а еще больше возможностей для планирования своих поездок»,— указал он.
Овербукинг — это практика, при которой авиакомпании продают билетов на рейс больше, чем мест в самолете. В настоящий момент понятие «овербукинг» никак не отражено в российском законодательстве. Перевозчиков, которые допускали овербукинг, штрафовали по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям закона (ст. 14.4 КоАП РФ).
Глава Минтранса Андрей Никитин в январе 2026 года уже заявлял о недопустимости отказа авиапассажирам в перевозке из-за овербукинга, подчеркнув, что министерство ищет решение, приемлемое для всех сторон. При этом он отмечал важность учета интересов авиакомпаний, поскольку на них налагаются серьезные обязательства, в том числе из-за затрат на фоне закрытия аэропортов во время атак беспилотных летательных аппаратов. Министерство прорабатывает размеры компенсаций, которые будут положены пассажирам в таких случаях.
В августе и декабре 2025 года авиакомпанию «Сибирь» (бренд S7 Airlines) неоднократно привлекали к административной ответственности за овербукинг и штрафовали на 30 тыс. рублей по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям нормативно-правовых актов. В январе 2026 года Обский городской суд Новосибирской области признал незаконными действия S7 Airlines, связанные с овербукингом, и запретил использовать механизм сверхбронирования. В декабре 2025 года Роспотребнадзор Башкирии вынес предупреждение авиакомпании (название не сообщалось) за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, после того как одному пассажиру не хватило места на рейсе Уфа — Новый Уренгой из-за замены самолета на судно с меньшей вместимостью.