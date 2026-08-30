Минтранс планирует узаконить овербукинг на авиарейсах в России

Минтранс России готовится узаконить овербукинг на авиарейсах, сообщил глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, в приоритет министерство ставит повышение мобильности пассажиров, а также защиту их прав и интересов.

«Ни для кого не секрет, что на рейсах всегда есть так называемые неявившиеся пассажиры — те, кто опоздал, отложил поездку или просто передумал в день вылета. На борту появляются свободные кресла»,— сказал Андрей Никитин в разговоре с «РИА Новости».

Как добавил господин Никитин, задача Минтранса состоит в том, чтобы прописать «четкие, прозрачные правила игры для всей отрасли». Изменения, по словам министра, разрабатываются вместе с заинтересованной общественностью и ведомствами. «Для нас важно, чтобы пассажиры с введением овербукинга получили не какие-то ограничения, а еще больше возможностей для планирования своих поездок»,— указал он.

Овербукинг — это практика, при которой авиакомпании продают билетов на рейс больше, чем мест в самолете. В настоящий момент понятие «овербукинг» никак не отражено в российском законодательстве. Перевозчиков, которые допускали овербукинг, штрафовали по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям закона (ст. 14.4 КоАП РФ).