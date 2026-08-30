Путин назвал добычу угля отраслью будущего

Президент Владимир Путин записал видеопоздравление по случаю Дня шахтера. Он указал, что угольная промышленность России переживает сложный период, хотя и по-прежнему занимает ведущие позиции на мировом рынке.

«Уголь, кокс, железная руда, другие полезные ископаемые, которыми природа так щедро одарила Россию, и сегодня остаются одной из основ национальной экономики… Успешно внедряя цифровые новации и высокопроизводительную технику, вы вновь доказываете, что современная добыча угля — это отрасль будущего»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля).

В поздравлении Владимир Путин добавил, что в 2025 году отраслевые предприятия сохранили объем добычи угля на уровне 440 млн т. Производительность труда в сфере добычи угля за последние пять лет увеличилась на 18%.