Стубб призвал Европу возобновить диалог с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что странам Европы следует возобновить диалог с Россией. Он также положительно оценил визит главы ЦРУ США Джона Рэтклиффа в Москву на переговоры.

«Я считаю, что кто-то в Европе должен возобновить диалог с Россией, чтобы понять, что там происходит. Мы должны разговаривать друг с другом на политическом уровне»,— сказал господин Стубб в интервью немецкому изданию Bild.

По словам Александра Стубба, в конфликте с Украиной власти России готовы пойти до конца. Он также сказал, что не стоит недооценивать «то, сколько экономических трудностей способны вынести россияне».