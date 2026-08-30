Стубб призвал Европу возобновить диалог с Россией
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что странам Европы следует возобновить диалог с Россией. Он также положительно оценил визит главы ЦРУ США Джона Рэтклиффа в Москву на переговоры.
«Я считаю, что кто-то в Европе должен возобновить диалог с Россией, чтобы понять, что там происходит. Мы должны разговаривать друг с другом на политическом уровне»,— сказал господин Стубб в интервью немецкому изданию Bild.
По словам Александра Стубба, в конфликте с Украиной власти России готовы пойти до конца. Он также сказал, что не стоит недооценивать «то, сколько экономических трудностей способны вынести россияне».
Президент Финляндии Александр Стубб заявил в августе 2026 года, что Европе необходимо сохранять и открывать каналы связи с Россией, особенно если внешнеполитический курс США перестанет соответствовать интересам европейских стран. Он также считает, что Финляндия может способствовать переговорам в фоновом режиме, хотя не видит себя в роли основного переговорщика от Европы, предпочитая, чтобы эту инициативу взяли на себя крупные игроки, такие как Франция, Германия и Великобритания. При этом Александр Стубб в июне 2026 года настаивал, что инициатором переговоров с Владимиром Путиным должен выступить Европейский союз.