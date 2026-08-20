Для покупки квартиры жителю Удмуртии потребуется семь лет откладывать зарплату

6,7 года потребуется жителю Удмуртии для покупки квартиры в новостройке, если откладывать всю зарплату. Такие данные приводит портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для подсчета использовались средняя зарплата по Росстату и стоимость квартиры на первичном рынке — 89,5 тыс. руб. и 7,2 млн руб. в Удмуртии соответственно. Проценты по банковским депозитам, которые могли бы набежать в процессе накопления, аналитики не учитывали.

По сроку Удмуртия заняла 23-е место среди регионов России. Быстрее всего на квартиру накопит житель Ненецкого автономного округа — 3,1 года при зарплате 178 тыс. руб. Дольше всего откладывать придется жителям Карачаево-Черкесии — 16,1 года при доходе 60,1 тыс. руб.