Новый вице-президент Танзании принял присягу

Бывший министр энергетики Танзании Деогратиус Ндеджемби принял присягу в качестве вице-президента страны, сообщает The Citizen. Он сменил на посту Эммануэля Нчимби, который подал в отставку 25 августа.

Кандидатуру 43-летнего Деогратиуса Ндеджемби выдвинула правящая партия Танзании «Чама Ча Мапиндузи». Парламент единогласно одобрил кандидатуру 28 августа. «Мы решили, что должность вице-президента следует вернуть молодому поколению, чтобы продолжить его воспитывать»,— сказала президент Танзании Самия Сулуху Хасан.

Эммануэль Нчимби занимал должность вице-президента с 3 ноября 2025 года. После подачи заявления об отставке он объявил об уходе из политики. Перед этим в стране распространились слухи о его разногласиях с президентом, пишет Bloomberg.