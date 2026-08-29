В лесу под Новосибирском неизвестный застрелил рыбака и ранил двоих

В лесном массиве в Новосибирской области произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и двое получили ранения. По предварительным данным, на компанию мужчин во время рыбалки напал неизвестный.

По данным управления СКР по региону, вечером 28 августа в лесу в Мошковском районе неизвестный открыл огонь по компании мужчин. В ведомстве сообщили, что один человек погиб на месте, пострадавших госпитализировали в больницу Новосибирска.

По информации РЕН ТВ, трое мужчин рыбачили на лодке, и по возвращении на берег встретили агрессивного человека, который обвинил их в установке сетей. После словесного конфликта незнакомец ушел в свою палатку, но вскоре вернулся с ружьем и застрелил 52-летнего рыбака. Его товарищи попытались сбежать, но мужчина открыл по ним огонь. Один из пострадавших смог по телефону связаться с родственниками и сообщить о произошедшем.