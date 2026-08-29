Nancy Grace Roman разгадает Вселенную

Разгадать тайны темной материи и темной энергии, заглянуть в черные дыры, найти тысячи новых экзопланет и составить масштабную карту Вселенной — эти и другие задачи стоят перед космическим телескопом Nancy Grace Roman. Его запуск запланирован на 30 августа с космодрома NASA во Флориде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NASA Фото: NASA

На орбиту он отправится на ракете SpaceX Falcon Heavy и попытается найти ответы на загадки Вселенной, используя методы, которые ранее были недоступны, сообщает американское космическое агентство:

«Nancy Grace Roman позволит увидеть Вселенную в беспрецедентном масштабе. Благодаря мощному широкоугольному обзору телескоп составит карту огромного космического пространства и запечатлеет миллионы звезд, планет и галактик. Наблюдая за небом снова и снова, Roman сможет создавать покадровые фильмы о постоянно меняющейся Вселенной. Кроме того, телескоп попытается обнаружить скрытое влияние темной материи и энергии и разобраться в природе загадочной силы, которая заставляет Вселенную расширяться все быстрее».

После запуска Nancy Grace Roman отправится примерно на 1,5 млн км от Земли, в ту же точку, где работает телескоп James Webb. Первые научные снимки NASA ожидает получить в начале 2027 года: около трех месяцев уйдет на развертывание оборудования, настройку и испытания. Сейчас на орбите есть еще один телескоп, Hubble, который работает уже 36 лет. Nancy Grace Roman не призван заменить его, он заточен совершенно под другие задачи, говорит руководитель полета марсианской имитационной миссии, автор проекта «Юра, мы справимся» Марат Айрапетян:

«Запуск телескопа в космос — огромное и крайне сложное событие. Это очень дорогие объекты, которые запускают довольно редко. Поэтому мы тоже ожидаем много всего интересного. Самое главное, наверное, — это изменение метода, с помощью которого Roman будет исследовать дальние уголки Вселенной. Есть телескопы Hubble и James Webb, которые смотрят довольно точечно, на очень ограниченное пространство. А Roman имеет широкоформатный объектив: его поле зрения примерно в 40 раз больше, чем у Hubble, поэтому он сможет видеть гораздо больше объектов одновременно.

Получается своего рода дополнение: Hubble смотрит узко и точечно, а Roman охватывает большие участки неба. Затем Hubble сможет наводиться на те области, которые представляют для нас наибольший интерес. Чем больше данных, тем выше вероятность, что мы найдем что-то новое».

Одна из величайших загадок для ученых — темная энергия. Что это такое, человечество практически не понимает. Но именно благодаря ей, как предполагается, Вселенная расширяется. Roman попытается раскрыть тайны темной энергии. Также телескоп будет изучать галактики и черные дыры, наблюдать, как Вселенная меняется со временем и искать планеты, на которых потенциально может быть жизнь, говорит ученый-астрофизик, профессор Российской академии наук Сергей Попов:

«Впервые на крупном космическом телескопе установлен так называемый коронограф. Изначально его придумали для наблюдения за короной Солнца вне затмения. Позже такие устройства стали использовать для наблюдения других объектов, и я надеюсь, это позволит значительно продвинуться в изучении экзопланет.

Телескоп Nancy Grace Roman интересен и для ряда космологических исследований. Один из ключевых вопросов космологии — как ведет себя темная энергия. Мы совершенно не представляем, как это можно было бы изучать в лабораториях или на ускорителях. Nancy Grace Roman одной из своих задач ставит вклад в эту область: попытаться лучше понять, как эволюционировала структура Вселенной. Это позволит точнее определить свойства темной энергии и понять, как они меняются со временем.

Две очень интересные задачи Nancy Grace Roman связаны с так называемым гравитационным микролинзированием. Если мы наблюдаем какую-то звезду, а между ней и нами пролетает объект — звезда, планета или что-то еще, — то из-за того, что этот объект искривляет пространство вокруг себя, блеск далекой звезды будет меняться. Так мы можем обнаруживать объекты, которые напрямую вообще не видны. Поэтому ожидается, что телескоп, во-первых, откроет большое количество одиночных объектов планетной массы. И наконец, Nancy Grace Roman, как ожидается, сможет достаточно эффективно обнаруживать одиночные черные дыры».

Несколько лет назад NASA сообщало, что запуск телескопа на орбиту должен обойтись в $250 млн. А полная стоимость миссии за весь жизненный цикл оценивалась в $4,3 млрд.

Анна Кулецкая