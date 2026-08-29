Во время рейда в московском метро задержали 140 нелегальных мигрантов

Сотрудники МВД России за несколько часов рейда в московском метро задержали около 140 иностранцев, которые находились в стране незаконно. В отношении задержанных составили административные протоколы. Все они будут выдворены из России, сообщила миграционная служба ведомства.

Во время рейда использовались «новейшие технологии поиска нарушителей миграционного законодательства», отмечается в пресс-релизе. Речь идет о системе специального назначения, развернутой в метро, аэропортах, речных портах, на вокзалах и в других местах.

«Проведенный на территории Московского метрополитена эксперимент показал свою эффективность»,— указано в сообщении миграционной службы. Такие рейды будут проходить регулярно, в том числе в других регионах России, добавили в МВД.