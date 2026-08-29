Приложение «АЗС Лукойл» пропало из App Store
Мобильное приложение «АЗС Лукойл» (MOEX: LKOH) более не доступно в App Store, сообщили в компании. Причину в ЛУКОЙЛе не назвали.
«Если приложение не было установлено, зарегистрироваться в программе лояльности, получать баллы и участвовать в акциях можно по номеру телефона на кассе АЗС», — отметили в ЛУКОЙЛе. Пользователям приложения посоветовали «начислять и списывать баллы по QR-коду в личном кабинете» на сайте.
Также из магазина исчезло приложение принадлежащей ЛУКОЙЛу сети заправок Teboil.
Удаление приложений из App Store — не уникальный случай для российских компаний. Например, в июне 2026 года Apple без предупреждения удалила из App Store несколько приложений холдинга VK, сделав их недоступными для скачивания и обновления. В том же месяце из магазина App Store пропал мессенджер «Макс», после чего команда разработчиков направила запрос в Apple для получения разъяснений.
Банковские приложения также сталкивались с подобными ограничениями: в декабре 2025 года Газпромбанк выпустил новое мобильное приложение под названием GiftMate для смартфонов Apple после того, как предыдущая версия, замаскированная под игру CashHunter, была удалена в течение суток. В мае 2025 года приложение сервиса объявлений «Авито» также пропало из App Store, но спустя сутки вновь появилось.