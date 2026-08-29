Приложение «АЗС Лукойл» пропало из App Store

Мобильное приложение «АЗС Лукойл» (MOEX: LKOH) более не доступно в App Store, сообщили в компании. Причину в ЛУКОЙЛе не назвали.

«Если приложение не было установлено, зарегистрироваться в программе лояльности, получать баллы и участвовать в акциях можно по номеру телефона на кассе АЗС», — отметили в ЛУКОЙЛе. Пользователям приложения посоветовали «начислять и списывать баллы по QR-коду в личном кабинете» на сайте.

Также из магазина исчезло приложение принадлежащей ЛУКОЙЛу сети заправок Teboil.