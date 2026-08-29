Российские туристы заявили об избиении на экскурсии в Абхазии

Российский турист подал в МВД Абхазии заявление об избиении. Мужчина утверждает, что его вместе с братом избили местные жители во время экскурсии. В ведомстве сообщили о проведении процессуальной проверки.

Согласно заявлению мужчины, 26 августа он с семьей отправился на экскурсию на озеро Рица. В местном кафе на него и родственника напали местные жители и причинили телесные повреждения. Потерпевшие зафиксировали побои в больнице.

В беседе с «Осторожно, новости» один из пострадавших заявил, что конфликт начался с попытки водителей экскурсионных автомобилей повысить цену за услугу. По словам мужчины, их водитель без предупреждения включил в маршрут еще одну локацию, а затем потребовал доплаты. Турист утверждает, что водителю заплатили половину от дополнительно затребованной суммы. Потом, по словам туриста, людей привезли в кафе «Грот» на озере Рица, где у экскурсантов возникли претензии к качеству пищи и цене блюд. Туристы при этом настаивают, что все равно оплатили свои заказы. По словам собеседника Telegram-канала, в аналогичной ситуации оказались и другие туристические группы.

«Через несколько минут один из водителей подозвал к своему столу одного из туристов и после короткого разговора с размаху ударил его в лицо. В ту же секунду к водителю присоединилась толпа примерно из 30 местных — водители и сотрудники кафе. Мужчины из экскурсионной группы попытались остановить избиение и вытащить пострадавшего, после чего напали и на них», — приводят «Осторожно, новости» рассказ одного из потерпевших.

Собеседник канала добавил, что женщины пытались вступиться за близких, но «одну из них официантки удерживали и закрывали ей рот руками». Свидетелями драки, по словам пострадавших, стали не менее ста туристов.

В МВД Абхазии заявили, что «сотрудники уголовного розыска ОВД по Гудаутскому району ведут оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех участников массовой драки».