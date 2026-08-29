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Умер актер Макс Максимов

Умер актер из «Обратной стороны Луны» и «Доктора Живаго» Макс Максимов

Российский актер Макс Максимов (настоящее имя — Сергей Максимов) умер 29 августа в возрасте 80 лет. Об этом сообщила ТАСС его вдова.

Актер Макс Максимов в фильме «День победы» (2006 год)

Актер Макс Максимов в фильме «День победы» (2006 год)

Фото: FM Film Company

Актер Макс Максимов в фильме «День победы» (2006 год)

Фото: FM Film Company

Макс Максимов родился в 1946 году в Москве. Окончил режиссерский факультет ГИТИС. Помимо актерской деятельности, работал клоуном-акробатом. С 1980 по 1986 год был художественным руководителем «Цирка на воде».

Исполнил роли более чем в 20 фильмах и сериалах. Среди них — «Обратная сторона Луны», «Охотники за бриллиантами», «Доктор Живаго», «Летучая мышь» и другие.

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