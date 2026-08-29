Число погибших из-за оползня и наводнения в Непале превысило 670
Количество погибших после оползня и наводнения на севере Непала вблизи границы с Тибетом достигло 675. Число пропавших без вести приблизилось к 3 тыс. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные национального управления по снижению риска стихийных бедствий.
По данным управления Непала по туризму, всего удалось спасти 261 иностранного туриста. Среди них — граждане России, Индии, Китая, Испании, США, Германии, Италии, Болгарии и Швейцарии. С 320 иностранцами связи по-прежнему нет.
Наводнение произошло из-за частичного обвала ледника на горе Лангтанг-Лирунг. Часть льда рухнула в ущелье реки Лхенде-Кхола, что привело к перекрытию русла. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще три реки. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая.
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Разрушения после масштабного наводнения в Непале
Власти Непала оценивают ущерб от оползня и наводнения в $4-5 млрд, однако окончательная сумма может быть выше. Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) объявила сбор $31 млн на поддержку гуманитарной миссии, чтобы обеспечить пострадавшим медицинскую помощь, временное жилье, предметы гигиены, воду и работу психологов. Стихийное бедствие, вызванное обвалом части ледника на горе Лангтанг-Лирунг 25 августа 2026 года, затронуло не менее 93 тысяч человек. В Непале сохраняется угроза повторного наводнения: власти контролируют уровень воды в двух горных озерах, расположенных выше по течению от зоны бедствия, одно из которых 28 августа 2026 года начало переливаться через край.