Число погибших из-за оползня и наводнения в Непале превысило 670

Количество погибших после оползня и наводнения на севере Непала вблизи границы с Тибетом достигло 675. Число пропавших без вести приблизилось к 3 тыс. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные национального управления по снижению риска стихийных бедствий.

По данным управления Непала по туризму, всего удалось спасти 261 иностранного туриста. Среди них — граждане России, Индии, Китая, Испании, США, Германии, Италии, Болгарии и Швейцарии. С 320 иностранцами связи по-прежнему нет.

Наводнение произошло из-за частичного обвала ледника на горе Лангтанг-Лирунг. Часть льда рухнула в ущелье реки Лхенде-Кхола, что привело к перекрытию русла. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще три реки. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая.