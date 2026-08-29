Кравцов сообщил о ликвидации третьей смены в российских школах

В российских школах ликвидировали третью смену и перестали расширять вторую. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов во время церемонии открытия новых образовательных организаций в регионах с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр просвещения Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Министр просвещения Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По словам господина Кравцова, за последние годы по всей России построили 1,7 тыс. новых школ. «Это более миллиона новых мест. Все школы с бассейнами, спортивными залами, современными лабораториями»,— сказал министр (цитата по сайту Кремля).

Более чем в 7 тыс. школ сделали капитальный ремонт, добавил Сергей Кравцов. Ежегодно планируется отремонтировать около 1,5 тыс. школ. «Отдельное внимание будем уделять Республике Дагестан, другим регионам, где это необходимо»,— отметил министр.

Владимир Путин поручил Сергею Кравцову совместно с правительством продолжать программу капитального ремонта школ. «Главное, чтобы своевременно и в полном объеме выделялись необходимые ресурсы»,— подчеркнул президент.