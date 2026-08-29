Кравцов сообщил о ликвидации третьей смены в российских школах
Глава Минпросвещения Кравцов сообщил о ликвидации третьей смены в школах
В российских школах ликвидировали третью смену и перестали расширять вторую. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов во время церемонии открытия новых образовательных организаций в регионах с президентом России Владимиром Путиным.
Министр просвещения Сергей Кравцов
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
По словам господина Кравцова, за последние годы по всей России построили 1,7 тыс. новых школ. «Это более миллиона новых мест. Все школы с бассейнами, спортивными залами, современными лабораториями»,— сказал министр (цитата по сайту Кремля).
Более чем в 7 тыс. школ сделали капитальный ремонт, добавил Сергей Кравцов. Ежегодно планируется отремонтировать около 1,5 тыс. школ. «Отдельное внимание будем уделять Республике Дагестан, другим регионам, где это необходимо»,— отметил министр.
Владимир Путин поручил Сергею Кравцову совместно с правительством продолжать программу капитального ремонта школ. «Главное, чтобы своевременно и в полном объеме выделялись необходимые ресурсы»,— подчеркнул президент.
В августе 2026 года президент Владимир Путин по видеосвязи участвовал в открытии новых и реконструированных школ в нескольких регионах России, включая новое здание школы в дагестанском селе Байрамаул и второй корпус школы №88 в Уфе.
Ранее, 29 августа 2026 года, министр Сергей Кравцов доложил Владимиру Путину о полной готовности российской системы образования к началу учебного года, отметив, что все школы работают по единым федеральным программам.