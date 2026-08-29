Переезд не ко двору

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми вернулись в Великобританию. Герцог и герцогиня Сассекские прилетели в Лондон частным рейсом из Калифорнии в среду, сообщила British Broadcasting Corporation. Дети пары — Арчи и Лилибет — уже зачислены в школу и начнут учебу в сентябре, выяснили журналисты. Как на возвращение семьи Гарри отреагировали в Букингемском дворце? И что думают об их решении простые британцы?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Brady / AP Фото: Jonathan Brady / AP

Из всей королевской семьи первой на возвращение Гарри и Меган отреагировала племянница принцессы Дианы леди Элизабет Спенсер. Она находится в «полнейшем восторге» от их решения переехать в Британию. Другие родственники вряд ли настроены так же доброжелательно, пишет журнал People.

Предполагается, что семья поселится в частном поместье за пределами Лондона — в живописном районе Котсуолдс. Король Карл III знает об этом, пояснили в Букингемском дворце. Но вряд ли он искренне рад возвращению сына, предположил в беседе с “Ъ FM” британский писатель, биограф королевской семьи Хьюго Викерс:

«Думаю, это очень важный символический жест. Принц Гарри и его отец, Карл III помирились хотя бы публично. Но это совершенно не означает, что королевская семья готова принять его обратно.

Гарри всегда будут недолюбливать люди, которые работают ради блага своей страны.

У меня действительно есть ощущение, что все это сделано ради детей. Впрочем, если говорить честно, мы никогда не узнаем, какие еще цели преследуют Гарри и Меган».

Газета The Telegraph утром 26 августа вышла с заголовком «Боже, спаси нас». В статье авторы собрали самые яркие комментарии британцев в соцсетях. Их общая тональность далека от позитивной, замечают журналисты. Граждане поднимают те же темы — про безопасность семьи в США, отношения с Карлом III и принцем Уильямом, а также обвинения в их адрес со стороны герцога и герцогини Сассекских. Впрочем, Гарри и Меган не будут оправдываться за свои высказывания о семье, говорит журналист, автор проекта «Корона не жмет» Юлия Горшкова:

«Можно ожидать, что они будут присоединяться к королевской семье, например, во время праздников, когда собираются не только работающие члены семьи, получающие зарплату от короны, но и ее расширенный состав. Несколько недель назад Гарри прилетал в Великобританию с официальным визитом вместе с женой Меган и детьми. Тогда же состоялась его встреча с Чарльзом, они пообщались, и, судя по всему, какое-то примирение между ними произошло.

Что касается отношений Гарри со старшим братом, Уильямом, здесь все сложнее. Никаких сообщений об их встрече не было, и, скорее всего, братья по-прежнему не поддерживают контактов».

Принц Гарри и Меган уехали в США в 2020-м. Там они купили дом в Калифорнии, создали продюсерскую компанию и заключили сделки со Spotify и Netflix, чтобы развивать личный бренд. В прошлом году Netflix отказался продлевать свой $100-миллионный контракт с супругами и заключил новый, гораздо менее выгодный. Гарри посчитал это предложение насмешкой над королевской семьей, полагает бывший корреспондент The New York Times в России Джон Вароли:

«Это отражает общее недовольство Америкой, очень тяжелой жизнью в стране. Понятно, что у них нет никаких финансовых проблем, но я имею в виду именно атмосферу — она очень ядовитая.

Общественная атмосфера очень неприятная. Из тех, кто хочет жить в этой стране — неважно, миллиардер ты или нет, — многие уезжают. Понятно, что я не могу говорить за всех американцев, но исторически их много. За последние полвека американское общество очень хорошо относится к британской королевской семье, и это продолжается».

Euronews отмечает, что приезд Гарри и Меган уже омрачил судья из Лондона. Ранее супруги проиграли иск к Daily Mail и теперь выплатят 13 миллионов долларов. Суд отверг доводы Гарри о том, что издание вмешивалось в их частную жизнь, публикуя материалы о планах и поездках семьи.

Фотогалерея Принц без дворца Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Принц Гарри — член британской королевской семьи, сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма. Внук королевы Елизаветы II Фото: Kirsty Wigglesworth-Pool / Getty Images Принц Чарльз и принцесса Диана покидают больницу Святой Марии в Паддингтоне, Лондон, со своим новорожденным сыном Гарри, 16 сентября 1984 года Фото: East News Принцесса Диана с принцем Генри (Гарри), 1986 год Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Принц Гарри, принцесса Диана, принц Уильям, леди Габриэлла Виндзор и леди Роуз Виндзор на балконе Букингемского дворца, 1988 год Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Принц Гарри, принцессы Беатрис и Евгения Йоркские и принц Уильям перед тренировкой по горнолыжному спорту, 1995 год Фото: Reuters Принц Чарльз (в центре) с сыновьями принцами Уильямом (слева) и Гарри в поместье замка Балморал, 1997 год Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Принц Гарри (на фото в центре) с друзьями в поло-клубе Beaufort, графство Глостершир, 2001 год Фото: Antony Jones / UK Press / Getty Images В 2003 году Гарри взял академический отпуск и отправился в Австралию — там он работал пастухом на ферме друзей принцессы Дианы. Площадь фермы составляла 40 тыс. акров, в задачи принца входило следить за скотом Фото: ROTA / Getty Images После нескольких месяцев в Австралии Гарри отправился в Африку. Там он снял документальный фильм о тяготах, с которыми сталкиваются дети Лесото. В 2006 году помог основать благотворительную организацию помощи детям Лесото Фото: POOL / Tim Graham Picture Library / Getty Images В 2005 году принц Гарри (на фото в центре) поступил в Королевскую военную академию в Сандхерсте, где прошел 44-недельный курс подготовки и изучения военного дела. В 2006 году был зачислен в полк Дворцовой кавалерии Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images В 2007 королевская семья объявила, что Гарри отправится на службу в Ирак, однако этого не случилось — из соображений безопасности тех, кто будет служить с ним. Вместо Ирака принц Гарри тайно отправился в Афганистан, где прослужил 10 недель — пока СМИ не стало известно о его пребывании в горячей точке Фото: John Stillwell - POOL / Anwar Hussein Collection / WireImage У принца Гарри был секретный аккаунт в соцсетях — он вел его под именем Спайк Уэллс, однако в 2012 году советники Букингемского дворца уговорили его удалить аккаунт. Ведет ли Гарри соцсети сейчас, неизвестно

На фото: с восьмикратным олимпийским чемпионом Усейном Болтом Фото: Chris Jackson / Getty Images Королева Елизавета II и принц Гарри принимают участие в ежегодной выставке цветов в Челси в Королевском госпитале, 2015 год Фото: Julian Simmonds - WPA Pool / Getty Images Гарри активно играет в регби и поло, катается на горных лыжах, занимается мотокроссом Фото: Chris Jackson / Getty Images For Sentebale Royal Salute В 2018 году принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, после чего получил титул Герцог Сассекский Фото: Andrew Matthews - WPA Pool / Getty Images В 2021 году Гарри и Меган сложили с себя все королевские обязательства и отказались от государственных средств, что вскоре подтвердили в Букингемском дворце. После этого супруги переехали в США Фото: Samir Hussein / WireImage Подборка публикаций британских газет в ответ на интервью Меган, герцогини Сассекской, и принца Гарри, герцога Сассекского, с Опрой Уинфри, 2021 год Фото: Chris Jackson / Getty Images В том же году Гарри стал топ-менеджером компании по коучингу и ментальному здоровью BetterUP, а также вошел в комиссию Аспенского института по борьбе с фейковыми новостями Фото: Kevin Winter / Getty Images for Global Citizen VAX LIVE В 2023 году Гарри выпустил автобиографию «Запасной», в которой рассказал о своей жизни в королевской семье Фото: East News У Гарри и Меган Маркл двое детей — сын Арчи (на фото, 2019) и дочь Лилибет (2021) Фото: Toby Melville - Pool / Getty Images Следующая фотография 1 / 20 Принц Гарри — член британской королевской семьи, сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма. Внук королевы Елизаветы II Фото: Kirsty Wigglesworth-Pool / Getty Images Принц Чарльз и принцесса Диана покидают больницу Святой Марии в Паддингтоне, Лондон, со своим новорожденным сыном Гарри, 16 сентября 1984 года Фото: East News Принцесса Диана с принцем Генри (Гарри), 1986 год Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Принц Гарри, принцесса Диана, принц Уильям, леди Габриэлла Виндзор и леди Роуз Виндзор на балконе Букингемского дворца, 1988 год Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Принц Гарри, принцессы Беатрис и Евгения Йоркские и принц Уильям перед тренировкой по горнолыжному спорту, 1995 год Фото: Reuters Принц Чарльз (в центре) с сыновьями принцами Уильямом (слева) и Гарри в поместье замка Балморал, 1997 год Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Принц Гарри (на фото в центре) с друзьями в поло-клубе Beaufort, графство Глостершир, 2001 год Фото: Antony Jones / UK Press / Getty Images В 2003 году Гарри взял академический отпуск и отправился в Австралию — там он работал пастухом на ферме друзей принцессы Дианы. Площадь фермы составляла 40 тыс. акров, в задачи принца входило следить за скотом Фото: ROTA / Getty Images После нескольких месяцев в Австралии Гарри отправился в Африку. Там он снял документальный фильм о тяготах, с которыми сталкиваются дети Лесото. В 2006 году помог основать благотворительную организацию помощи детям Лесото Фото: POOL / Tim Graham Picture Library / Getty Images В 2005 году принц Гарри (на фото в центре) поступил в Королевскую военную академию в Сандхерсте, где прошел 44-недельный курс подготовки и изучения военного дела. В 2006 году был зачислен в полк Дворцовой кавалерии Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images В 2007 королевская семья объявила, что Гарри отправится на службу в Ирак, однако этого не случилось — из соображений безопасности тех, кто будет служить с ним. Вместо Ирака принц Гарри тайно отправился в Афганистан, где прослужил 10 недель — пока СМИ не стало известно о его пребывании в горячей точке Фото: John Stillwell - POOL / Anwar Hussein Collection / WireImage У принца Гарри был секретный аккаунт в соцсетях — он вел его под именем Спайк Уэллс, однако в 2012 году советники Букингемского дворца уговорили его удалить аккаунт. Ведет ли Гарри соцсети сейчас, неизвестно

На фото: с восьмикратным олимпийским чемпионом Усейном Болтом Фото: Chris Jackson / Getty Images Королева Елизавета II и принц Гарри принимают участие в ежегодной выставке цветов в Челси в Королевском госпитале, 2015 год Фото: Julian Simmonds - WPA Pool / Getty Images Гарри активно играет в регби и поло, катается на горных лыжах, занимается мотокроссом Фото: Chris Jackson / Getty Images For Sentebale Royal Salute В 2018 году принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, после чего получил титул Герцог Сассекский Фото: Andrew Matthews - WPA Pool / Getty Images В 2021 году Гарри и Меган сложили с себя все королевские обязательства и отказались от государственных средств, что вскоре подтвердили в Букингемском дворце. После этого супруги переехали в США Фото: Samir Hussein / WireImage Подборка публикаций британских газет в ответ на интервью Меган, герцогини Сассекской, и принца Гарри, герцога Сассекского, с Опрой Уинфри, 2021 год Фото: Chris Jackson / Getty Images В том же году Гарри стал топ-менеджером компании по коучингу и ментальному здоровью BetterUP, а также вошел в комиссию Аспенского института по борьбе с фейковыми новостями Фото: Kevin Winter / Getty Images for Global Citizen VAX LIVE В 2023 году Гарри выпустил автобиографию «Запасной», в которой рассказал о своей жизни в королевской семье Фото: East News У Гарри и Меган Маркл двое детей — сын Арчи (на фото, 2019) и дочь Лилибет (2021) Фото: Toby Melville - Pool / Getty Images Смотреть

Леонид Пастернак