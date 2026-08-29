Переезд не ко двору
Как британцы отнеслись к решению герцогов Сассекских переехать на родину из США
Принц Гарри и Меган Маркл с детьми вернулись в Великобританию. Герцог и герцогиня Сассекские прилетели в Лондон частным рейсом из Калифорнии в среду, сообщила British Broadcasting Corporation. Дети пары — Арчи и Лилибет — уже зачислены в школу и начнут учебу в сентябре, выяснили журналисты. Как на возвращение семьи Гарри отреагировали в Букингемском дворце? И что думают об их решении простые британцы?
Фото: Jonathan Brady / AP
Из всей королевской семьи первой на возвращение Гарри и Меган отреагировала племянница принцессы Дианы леди Элизабет Спенсер. Она находится в «полнейшем восторге» от их решения переехать в Британию. Другие родственники вряд ли настроены так же доброжелательно, пишет журнал People.
Предполагается, что семья поселится в частном поместье за пределами Лондона — в живописном районе Котсуолдс. Король Карл III знает об этом, пояснили в Букингемском дворце. Но вряд ли он искренне рад возвращению сына, предположил в беседе с “Ъ FM” британский писатель, биограф королевской семьи Хьюго Викерс:
«Думаю, это очень важный символический жест. Принц Гарри и его отец, Карл III помирились хотя бы публично. Но это совершенно не означает, что королевская семья готова принять его обратно.
Гарри всегда будут недолюбливать люди, которые работают ради блага своей страны.
У меня действительно есть ощущение, что все это сделано ради детей. Впрочем, если говорить честно, мы никогда не узнаем, какие еще цели преследуют Гарри и Меган».
Газета The Telegraph утром 26 августа вышла с заголовком «Боже, спаси нас». В статье авторы собрали самые яркие комментарии британцев в соцсетях. Их общая тональность далека от позитивной, замечают журналисты. Граждане поднимают те же темы — про безопасность семьи в США, отношения с Карлом III и принцем Уильямом, а также обвинения в их адрес со стороны герцога и герцогини Сассекских. Впрочем, Гарри и Меган не будут оправдываться за свои высказывания о семье, говорит журналист, автор проекта «Корона не жмет» Юлия Горшкова:
«Можно ожидать, что они будут присоединяться к королевской семье, например, во время праздников, когда собираются не только работающие члены семьи, получающие зарплату от короны, но и ее расширенный состав. Несколько недель назад Гарри прилетал в Великобританию с официальным визитом вместе с женой Меган и детьми. Тогда же состоялась его встреча с Чарльзом, они пообщались, и, судя по всему, какое-то примирение между ними произошло.
Что касается отношений Гарри со старшим братом, Уильямом, здесь все сложнее. Никаких сообщений об их встрече не было, и, скорее всего, братья по-прежнему не поддерживают контактов».
Принц Гарри и Меган уехали в США в 2020-м. Там они купили дом в Калифорнии, создали продюсерскую компанию и заключили сделки со Spotify и Netflix, чтобы развивать личный бренд. В прошлом году Netflix отказался продлевать свой $100-миллионный контракт с супругами и заключил новый, гораздо менее выгодный. Гарри посчитал это предложение насмешкой над королевской семьей, полагает бывший корреспондент The New York Times в России Джон Вароли:
«Это отражает общее недовольство Америкой, очень тяжелой жизнью в стране. Понятно, что у них нет никаких финансовых проблем, но я имею в виду именно атмосферу — она очень ядовитая.
Общественная атмосфера очень неприятная. Из тех, кто хочет жить в этой стране — неважно, миллиардер ты или нет, — многие уезжают. Понятно, что я не могу говорить за всех американцев, но исторически их много. За последние полвека американское общество очень хорошо относится к британской королевской семье, и это продолжается».
Euronews отмечает, что приезд Гарри и Меган уже омрачил судья из Лондона. Ранее супруги проиграли иск к Daily Mail и теперь выплатят 13 миллионов долларов. Суд отверг доводы Гарри о том, что издание вмешивалось в их частную жизнь, публикуя материалы о планах и поездках семьи.