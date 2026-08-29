Путин рассказал Лукашенко о «попытках извне» повлиять на товарооборот между странами

С начала года товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на 12,5%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Ново-Огарево. Он подчеркнул, что «главное направление взаимодействия» двух стран, торгово-экономическое, развивается успешно.

«Несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это, все-таки по нашей статистике почти $52 млрд оборот за прошлый год... И в этом году за первые шесть месяцев текущего года плюс еще 12,5%», — сказал Владимир Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Александр Лукашенко, в свою очередь, выразил мнение, что в этом году торговые показатели превзойдут прошлогодние: «Там еще надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года».