Двое детей и трое взрослых пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

Днем 29 августа два муниципалитета Белгородской области оказались под ударами ВСУ. Пострадали пять человек, включая двоих детей, сообщил оперштаб региона.

В селе Новая Нелидовка под Белгородом 10-летний мальчик получил осколочные ранения ног, его шестилетний брат — акубаротравму. Пострадавших госпитализируют. Матери детей медпомощь оказали на месте. В населенном пункте зафиксированы повреждения частных домов и автомобилей.

В поселке Октябрьский FPV-дрон ударил по автомобилю. Водитель был госпитализирован с травматической ампутацией пальцев ноги и осколочными ранениями. В селе Купино Шебекинского округа женщина получила акубаротравму при взрыве FPV-дрона, ей назначили амбулаторное лечение.