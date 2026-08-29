Более 40 человек пострадали из-за смерча и града на севере Италии

Смерч и град на севере Италии стали причиной массового травмирования людей и повреждения зданий в городе Кремона. Несколько десятков человек обратились за медицинской помощью.

Непогода обрушилась на Ломбардию во второй половине дня 28 августа. По данным ANSA, всего за 10 минут в экстренные службы поступило несколько сотен сообщений о ЧП. В списке пострадавших — 43 горожанина. У большинства диагностированы ушибы рук и головы, у четверых — переломы. Угрозы для жизни у пациентов нет.

Были повреждены не менее десятка церквей, а также символы города — Кремонский собор и ратуша. О больших убытках заявили местные бизнесмены, в том числе владельцы городских магазинов и фермеры. В нескольких жилых домах ветром сорвало кровлю — из зданий временно отселили восемь семей.

Местные власти начали ликвидировать последствия непогоды ранним утром 29 августа, мероприятия продолжаются до сих пор.