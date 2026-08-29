Зарубежные СМИ: Принесет ли сделка с Каракасом выгоду Вашингтону?

Венесуэла передаст США часть нефтяных месторождений. О соглашении с Каракасом сообщил президент Дональд Трамп. Под американский контроль попадут запасы на 65 млрд баррелей сырья. Трамп назвал нефтяную сделку крупнейшей в мировой истории. Таких договоренностей Белый дом достиг с временным президентом Венесуэлы Дэлси Родригес. Она занимает пост с января, после того, как США захватили в Каракасе главу Республики Николаса Мадуро. Правительство Родригес заявило, что сделка принесет стране $100 млрд инвестиций и налоговые поступления в $200 млрд. Венесуэла занимает первое место по мировым запасам нефти, но добывает лишь малую ее часть. Может ли Вашингтон рассчитывать на скорую выгоду от соглашения с Каракасом? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Как пишет CNN, США в рамках сделки получат 55% от добычи нового предприятия. По нефтяным запасам частная компания станет второй в мире по величине. Собеседники телеканала из Белого дома уже знают, как Вашингтон распорядится сырьем. Часть собранной нефти направят в стратегический резерв США, а остальные объемы пойдут на нужды армии. Такие запасы будут кстати на фоне войны в Иране, которая серьезно нарушила поставки сырья, а в последние недели ситуация вовсе достигла переломного момента, отмечает CNN. Миллиарды баррелей в коммерческих запасах исчезли. А аварийные резервы США не были такими малыми с начала 1980-х. Кроме того, сделка совпала с повышением цен на американский бензин. Трамп за два месяца до промежуточных выборов часто делает акцент на попытках снизить стоимость топлива.

Как напоминает The New York Times, еще до свержения Николаса Мадуро Белый дом прямо заявлял, что США создали нефтяную промышленность республики, а американские месторождения власти национализировали. Через какую компанию Вашингтон мог бы осуществлять инвестиции, до конца неясно. В ответ на запрос газеты Госдепартамент отметил, что сделку проведут с неназванным «частным оператором в Венесуэле».

Хотя добыча нефти в республике в этом году выросла, в июле страна добывала чуть больше 1 млн баррелей в день, сообщает Bloomberg. Это меньше половины объема, который страна могла реализовать десять лет назад. Как отмечает агентство, сейчас в Венесуэле почти не осталось западных энергетических компаний, а нехватка инвестиций и коррупция привели нефтяной сектор страны в плачевное состояние. Будущая сделка с Вашингтоном, вероятно, станет контрпродуктивной для долгосрочных инвестиций в отрасль во многом из-за политического риска, допускают эксперты агентства.

Кроме того, соглашение нескоро изменит цены на бензин в США. Об этом представители рынка говорят Associated Press. Эксперты предупреждают, что для добычи нефти в Венесуэле придется ремонтировать и расширять местную инфраструктуру, а на это потребуются годы и миллиарды долларов. На этом фоне Белому дому будет трудно убедить американские компании вернуться в регион. Как напоминает агентство, Трамп уже пытался это сделать в январе — спустя несколько дней после свержения Мадуро. Но бизнес при этом проявил определенную осторожность.

Ранее источники Bloomberg сообщали, что Венесуэла может выйти из ОПЕК. Такой сценарий, по их словам, местные власти обсуждают с американскими чиновниками. Республика стала членом организации в 1960-м.