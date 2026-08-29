Более 75 тысяч кубометров лесоматериалов вывезли из Удмуртии за 8 месяцев

75,13 тыс. куб. м лесоматериалов хвойных пород экспортировали из Удмуртии в другие регионы РФ с 1 января по 28 августа. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Лесопродукция поставляется в Марий Эл, Татарстан, Чувашию, Мордовию, Астраханскую, Тульскую, Кировскую, Нижегородскую, Челябинскую и Тюменскую области, а также в Краснодарский и Ставропольский края. 25 августа специалисты ведомства проконтролировали 152 кубометра пиломатериалов и 90 кубометров балансов из хвойных пород, вывозимых в Татарстан и Чувашию. Вредных организмов обнаружено не было.

Напомним, к 12 августа из Удмуртии в Китай направили 13,88 тыс. кубометров лесопродукции, что на 41% больше показателей предыдущего года.