Из Удмуртии в Китай вывезли почти 14 тысяч кубометров лесоматериалов

13,88 тыс. кубометров лесопродукции направили из Удмуртии в Китай с начала 2026 года. Это на 41% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

7 августа сотрудники ведомства проконтролировали отправку 0,3 тыс. куб. м лесоматериалов. По итогу проверки собственнику выдали восемь фитосанитарных сертификата.

Напомним, с 1 января по 6 августа из республики экспортировали 7 тыс. т молочной продукции.