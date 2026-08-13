Из Удмуртии в Китай вывезли почти 14 тысяч кубометров лесоматериалов
13,88 тыс. кубометров лесопродукции направили из Удмуртии в Китай с начала 2026 года. Это на 41% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по республике.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
7 августа сотрудники ведомства проконтролировали отправку 0,3 тыс. куб. м лесоматериалов. По итогу проверки собственнику выдали восемь фитосанитарных сертификата.
Напомним, с 1 января по 6 августа из республики экспортировали 7 тыс. т молочной продукции.