Мухаметшин и Файзуллин стали почетными гражданами Казани

Почетному председателю Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину и министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину присвоено звание «Почетный гражданин Казани». Об этом сообщила пресс-служба Госсовета Татарстана.

«С большой радостью узнал об этой вести. Последние 35 лет, даже более, я живу и работаю в столице нашей республики. Казани во многом благодарен»,— сказал господин Мухаметшин.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что господин Мухаметшин внес существенный вклад в процветание современного Татарстана и сыграл важную роль в становлении современного парламентаризма.

В марте 2026 года Фарид Мухаметшин досрочно сложил полномочия главы Госсовета.

Анар Зейналов